Alessandro Borghese positivo al Covid | “Sono nel mio bunker segreto” | come sta lo chef

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ancheè risultatoal. Il notodi Quattro Ristoranti in queste ore ha allertato tutti i suoi fan attraverso i suoi social. E in molti simostrati abbastanza preoccupati per lui. Il coronavirus torna a colpire ancora una volta il mondo dello spettacolo. Tanti, infatti, i vip che… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Corriere : Alessandro Borghese ha il Covid: «Febbre passata, ma sto a pezzi» - Corriere : Alessandro Borghese ha il Covid: «Febbre passata, ma sto a pezzi» - Adnkronos : ++#AlessandroBorghese ha il Covid++ - LauraAbenante : RT @Corriere: Alessandro Borghese ha il Covid: «Febbre passata, ma sto a pezzi» - onnivoritaliani : Auguriamo di vero cuore all'amico @BorgheseAle, che tante volte ci ha messo like e retweet durante le dirette di… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Borghese

è positivo al . Lo rivela il popolare chef della tv su Instagram, aggiornando i propri follower sul suo stato di salute e spiegando di essere 'da cinque giorni chiuso nel suo ...Lo chef e conduttore di 4 Ristoranti ha aggiornato i fan su Instagram: come sta oggi, dopo cinque giorni di ...Anche Alessandro Borghese è risultato positivo al Covid. Il noto chef di Quattro Ristoranti in queste ore ha allertato tutti i suoi fan attraverso i suoi social. E in molti si sono mostrati ...Questa volta non c'è nessuno che può ribaltare il risultato, nemmeno lui che è titolato. Alessandro Borghese ha il Covid, è al suo quinto giorno e nonostante la febbre non è ancora comparsa dichiara d ...