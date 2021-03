Akash Kumar ha cambiato vari nomi: in passato in tv è stato “Andrea” e “Pablo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Akash Kumar è ora un nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi, ma come molti hanno giustamente ricordato nel corso degli ultimi anni si è presentato in tv con vari nomi diversi. Nel 2014 a Temptation Island (dove è stato uno dei tentatori) si è fatto chiamare Andrea, mentre nel 2016 a Ciao Darwin è stato Pablo. A distanza di due anni da quell’esperienza televisiva ha debuttato a Ballando con le Stelle con il nome di Akash e – quando Selvaggia Lucarelli glielo ha fatto notare – il modello ha risposto che erano solo chiacchiere e che non era vero niente. “Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 marzo 2021)è ora un nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi, ma come molti hanno giustamente ricordato nel corso degli ultimi anni si è presentato in tv condiversi. Nel 2014 a Temptation Island (dove èuno dei tentatori) si è fatto chiamare, mentre nel 2016 a Ciao Darwin è. A distanza di due anni da quell’esperienza televisiva ha debuttato a Ballando con le Stelle con il nome die – quando Selvaggia Lucarelli glielo ha fatto notare – il modello ha risposto che erano solo chiacchiere e che non era vero niente. “Il mio vero nome èAndreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi ...

Advertising

zazoomblog : Akash Kumar ha cambiato vari nomi: in passato in tv è stato “Andrea” e “Pablo” - #Akash #Kumar #cambiato #nomi: - alessjapx : RT @hazsangels: Oggi si sentirà più Pablo Romeo, Andrea P. o Akash Kumar? #tzvip - allofh_ : RT @hazsangels: Oggi si sentirà più Pablo Romeo, Andrea P. o Akash Kumar? #tzvip - mariahsbubble : +++APPELLO+++ Amici di Twitter che avevamo fondato il movimento “??” per indagare sul rapporto tra Tommaso Zorzi e… - PkSpecial : RT @therealengie: Andrea, Pablo Andreis Romero e Akash Kumar, ti prego Tommy domani durante il collegamento sbaglia nome #Isola #TZVIP… -