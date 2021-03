Vaccino Covid in farmacia: infermieri contro Toti (Di martedì 16 marzo 2021) Gli infermieri attaccano il governatore della Liguria, Giovanni Toti: “Farmacisti per vaccinare? Pericoloso per possibili reazioni avverse” “Non accettiamo in alcun modo il contenuto delle recenti dichiarazioni del Governatore della Liguria, Giovanni Toti che, nell’evidenziare, a suo modo di vedere, le lacune del piano vaccini, chiede senza mezzi termini di semplificare e rendere più snelle le funzioni delle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Gliattaccano il governatore della Liguria, Giovanni: “Farmacisti per vaccinare? Pericoloso per possibili reazioni avverse” “Non accettiamo in alcun modo il contenuto delle recenti dichiarazioni del Governatore della Liguria, Giovanniche, nell’evidenziare, a suo modo di vedere, le lacune del piano vaccini, chiede senza mezzi termini di semplificare e rendere più snelle le funzioni delle… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

enricoruggeri : Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche or… - ladyonorato : Ora i medici chiedono lo #scudopenale per proseguire le vaccinazioni, dopo le diverse indagini aperte in varie regi… - TgLa7 : ??Ema su #AstraZeneca: 'Mentre continua l'indagine, l'Ema rimane attualmente dell'opinione che i benefici del vaccin… - strantaxiu : @goffratura Chi abita in zona bianca e rispetta le regole anticovid ha più probabilità di morire di vaccino che di covid, non sei d'accordo? - Ale79Friul : RT @Godot42405938: Siamo passati da 'se anche soltanto una persona morisse di Covid saremmo responsabili se non fermassimo tutto' a 'se muo… -