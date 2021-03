Vaccini, Draghi-Macron “Incoraggianti le dichiarazioni dell'Ema” (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oggi il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno avuto uno scambio di vedute sulla decisione presa in molti paesi europei, tra cui l'Italia e la Francia, di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. “Si tratta di una misura temporanea e cautelativa che durerà fino a giovedì 18 marzo, in attesa della conclusione dell'analisi supplementare condotta dall'Agenzia Europea per i Medicinali – riferiscono fonti della Presidenza del Consiglio -. Le dichiarazioni preliminari di oggi dell'EMA sono Incoraggianti. In caso di conclusione positiva dell'analisi dell'EMA, i due leader sono pronti a far ripartire ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oggi il presidente del Consiglio italiano, Mario, e il presidentea Repubblica francese, Emmanuel, hanno avuto uno scambio di vedute sulla decisione presa in molti paesi europei, tra cui l'Italia e la Francia, di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. “Si tratta di una misura temporanea e cautelativa che durerà fino a giovedì 18 marzo, in attesaa conclusione'analisi supplementare condotta dall'Agenzia Europea per i Medicinali – riferiscono fontia Presidenza del Consiglio -. Lepreliminari di oggi'EMA sono. In caso di conclusione positiva'analisi'EMA, i due leader sono pronti a far ripartire ...

