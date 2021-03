Serie B 2020/2021: colpo del Lecce al Penzo, un super Coda impone il 2-3 al Venezia (Di martedì 16 marzo 2021) Importantissima vittoria del Lecce nel turno infrasettimanale della ventinovesima giornata di Serie B 2020/2021. Al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni arriva la vittoria per 2-3 da parte dei salentini, passati in vantaggio per tre volte e raggiunti da un Venezia mai domo per due volte ma non nella terza occasione. Al Penzo dunque passano gli ospiti, momentaneamente secondi in classifica, restano in zona playoff i lagunari. IL RACCONTO DEL MATCH – Avvio a ritmi alti da parte dei padroni di casa, ma all’11’ in vantaggio ci passano gli ospiti con la bella girata aerea di Pettinari, lasciato però troppo solo dalla retroguardia dei lagunari. Il pareggio arriva nell’ultimo minuto del primo tempo e dagli sviluppi di un calcio d’angolo c’è il clamoroso quanto sfortunato autogol ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Importantissima vittoria delnel turno infrasettimanale della ventinovesima giornata di. Al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni arriva la vittoria per 2-3 da parte dei salentini, passati in vantaggio per tre volte e raggiunti da unmai domo per due volte ma non nella terza occasione. Aldunque passano gli ospiti, momentaneamente secondi in classifica, restano in zona playoff i lagunari. IL RACCONTO DEL MATCH – Avvio a ritmi alti da parte dei padroni di casa, ma all’11’ in vantaggio ci passano gli ospiti con la bella girata aerea di Pettinari, lasciato però troppo solo dalla retroguardia dei lagunari. Il pareggio arriva nell’ultimo minuto del primo tempo e dagli sviluppi di un calcio d’angolo c’è il clamoroso quanto sfortunato autogol ...

Advertising

Eurosport_IT : Fortress sta premendo per chiudere la trattiva con Suning: offerto un finanziamento da 250 milioni #Inter - youllneverletgo : RT @goddessrafferty: marzo 2020: facevo workout, avevo provato nuove ricette in cucina, mi prendevo cura di me, leggevo e guardavo serie e… - MaglieCalcio13 : ??????? AC MILAN MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??Prezzo 1?5?€ ???… - mar_borre : RT @goddessrafferty: marzo 2020: facevo workout, avevo provato nuove ricette in cucina, mi prendevo cura di me, leggevo e guardavo serie e… - besidehs : RT @goddessrafferty: marzo 2020: facevo workout, avevo provato nuove ricette in cucina, mi prendevo cura di me, leggevo e guardavo serie e… -