Real Madrid-Atalanta in tv e streaming | dove vederla

(Di martedì 16 marzo 2021) I Blancos di Zidane sfidano la Dea di Gasperini nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League:vedereL’di Gian Piero Gasperini deve battere fuoricasa ildi Zinedine Zidane nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League per qualificarsi ai quarti di finale.: la partita si giocherà martedì 16 marzo 2021 nello scenario dello Stadio Alfredo Di Stefano di. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie. Nella sfida di andata al Gewiss Stadium gli spagnoli si sono imposti 1-0 con rete di Mendy nel finale, al termine di una gara equilibrata. L’1-0 ospite ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

(3 - 5 - 2): Courtois, Nacho, Ramos, Varane; Lucas Vazquez,, Valverde, Kroos, Mendy; Vinicius, Benzema. All. Zidane Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti; ...... tuttavia, mentre i biancocelesti sono stati travolti all'Olimpico dal Bayern Monaco, la Dea se l'è giocata con ilma, a causa dell'espulsione di Freuler al 18' minuto, ha dovuto ...A Madrid i bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ripartono dalla sconfitta per 1-0 maturata all'andata. Gasperini ha detto che la sua squadra non cambierà il suo modo di ...I Blancos di Zidane sfidano la Dea di Gasperini nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: dove vedere Real Madrid-Atalanta ...