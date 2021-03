Ranking Uefa aggiornato a martedì 16 marzo dopo Real Madrid-Atalanta (Di martedì 16 marzo 2021) Il Ranking Uefa aggiornato a martedì 16 marzo dopo i due ottavi di ritorno di Champions League, vale a dire Real Madrid-Atalanta e Manchester City-Borussia Monchengladbach, muta lievemente ma senza eccessivi stravolgimenti rispetto alle scorse settimane. Al termine delle due partite viene ridisegnata la classifica delle nazioni in base ai risultati delle squadre di club, di seguito le prime dieci posizioni. 1 Spagna 20.142 19.714 19.571 18.928 16.785 95.140 4/7 2 Inghilterra 14.928 20.071 22.642 18.571 18.500 94.712 6/7 3 Italia 14.250 17.333 12.642 14.928 15.000 74.153 3/7 4 Germania 14.571 9.857 15.214 18.714 14.500 72.856 2/7 5 Francia 14.416 11.500 10.583 11.666 7.416 55.581 1/6 6 Portogallo 8.083 9.666 10.900 10.300 9.200 48.149 ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Il16i due ottavi di ritorno di Champions League, vale a diree Manchester City-Borussia Monchengladbach, muta lievemente ma senza eccessivi stravolgimenti rispetto alle scorse settimane. Al termine delle due partite viene ridisegnata la classifica delle nazioni in base ai risultati delle squadre di club, di seguito le prime dieci posizioni. 1 Spagna 20.142 19.714 19.571 18.928 16.785 95.140 4/7 2 Inghilterra 14.928 20.071 22.642 18.571 18.500 94.712 6/7 3 Italia 14.250 17.333 12.642 14.928 15.000 74.153 3/7 4 Germania 14.571 9.857 15.214 18.714 14.500 72.856 2/7 5 Francia 14.416 11.500 10.583 11.666 7.416 55.581 1/6 6 Portogallo 8.083 9.666 10.900 10.300 9.200 48.149 ...

