Quando si sposa Diletta Leotta con Can Yaman? La data ipotetica secondo voci di corridoio che girano per il Web (Di martedì 16 marzo 2021) Diletta Leotta e Can Yaman starebbero preparando il loro matrimonio, anzi, ci sarebbe già una data. Questo emerge dalle chiacchiere del Web, che parlano molto della coppia come gossip. C’è anche chi accusa i due di stare insieme solo a favore di telecamera. Alle voci del Web si aggiungono anche quelle televisive. Infatti, questa mattina, Santo Pirrotta, al programma di Adrana Volpe Ogni Mattina su Tv8, ha dichiarato che i due si starebbero sposando e che ci sarebbe già la data delle nozze, intorno al 16 agosto 2021. Per l’occasione, Dilette Leotta avrebbe ricevuto anche un anello molto costoso dall’attore. La giornalista, però, era indecisa se accettare dato il costo del regalo. Can Yaman potrebbe anche festeggiare con ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 16 marzo 2021)e Canstarebbero preparando il loro matrimonio, anzi, ci sarebbe già una. Questo emerge dalle chiacchiere del Web, che parlano molto della coppia come gossip. C’è anche chi accusa i due di stare insieme solo a favore di telecamera. Alledel Web si aggiungono anche quelle televisive. Infatti, questa mattina, Santo Pirrotta, al programma di Adrana Volpe Ogni Mattina su Tv8, ha dichiarato che i due si starebberondo e che ci sarebbe già ladelle nozze, intorno al 16 agosto 2021. Per l’occasione, Diletteavrebbe ricevuto anche un anello molto costoso dall’attore. La giornalista, però, era indecisa se accettare dato il costo del regalo. Canpotrebbe anche festeggiare con ...

