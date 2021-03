Principe Filippo dimesso dall’ospedale | le ultime notizie da Backingham Palace

(Di martedì 16 marzo 2021) Ilè statodov’era ricoverato dal 16 febbraio per un’infezione: ecco leda(Getty Images)Il marito della regina Elisabetta d’Inghilterra, il, è statodopo un mese esatto di ricovero: ecco quali sono leche provengono da. Finalmente una buona notizia per la famiglia reale d’Inghilterra. Lo scorso 16 febbraio il consorte della regina Elisabetta, il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Gb, il principe Filippo dimesso dopo l'operazione al cuore #principefilippo - Agenzia_Ansa : Il principe Filippo lascia l'ospedale. Il duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta e il cui cente… - Corriere : Regno Unito, il principe Filippo sta meglio: il video mentre lascia ospedale di Londra - B_Gianky : In questo periodo ho una vitalità come quella del principe Filippo. - sara_baglio : @DebAttanasio E Il principe Filippo (100 anni) è stato dimesso dall’ospedale dopo intervento al cuore. Anche lui vaccinato con #AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

LONDRA. Ilha lasciato l'ospedale nel quale era ricoverato da circa un mese. Il duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta e il cui centesimo compleanno sarà a giugno, era in ...Read More World Regno Unito:dopo un mese dimesso dall'ospedale 16 Marzo 2021 Ildi Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, è stato dimesso dall'ospedale a un ...Il marito 99enne della regina Elisabetta è tornato a casa. Era stato ricoverato per un piccolo intervento al cuore: dal 2011 aveva uno stent.Il principe Filippo ha lasciato l'ospedale nel quale era ricoverato da un mese. Il duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta, era stato ricoverato inizialmente in un'ala privata del ...