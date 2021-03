“Prima devo salutare una persona”. Isola dei famosi, è successo all’inizio del programma: quel nome che si è notato (Di martedì 16 marzo 2021) Oramai lo sappiamo fin troppo bene: è iniziata l’avventura di Ilary Blasi all’Isola dei famosi 2021. La conduttrice ha abbracciato questa nuova esperienza televisiva con grande entusiasmo. In apertura della Prima puntata, la conduttrice ha ammesso di essere molto emozionata. Inoltre, Prima di cominciare, ha voluto rivolgere un saluto alla collega che Prima di lei è stata al timone dell’adventure game: Alessia Marcuzzi. Ilary Blasi ha voluto salutare Alessia Marcuzzi, che è stata la conduttrice dell’Isola dei famosi Prima di lei e che le ha passato il testimone: “Siamo pronti per iniziare. Io Prima, però, ci tengo a salutare colei che mi ha preceduto nelle edizioni dell’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Oramai lo sappiamo fin troppo bene: è iniziata l’avventura di Ilary Blasi all’dei2021. La conduttrice ha abbracciato questa nuova esperienza televisiva con grande entusiasmo. In apertura dellapuntata, la conduttrice ha ammesso di essere molto emozionata. Inoltre,di cominciare, ha voluto rivolgere un saluto alla collega chedi lei è stata al timone dell’adventure game: Alessia Marcuzzi. Ilary Blasi ha volutoAlessia Marcuzzi, che è stata la conduttrice dell’deidi lei e che le ha passato il testimone: “Siamo pronti per iniziare. Io, però, ci tengo acolei che mi ha preceduto nelle edizioni dell’dei ...

Advertising

Ievitvb : @bIuvante devo stannare prima i victon ot7 ?? - sakurukie : @KatyKpopper EH MA IO LI CONOSCO DA SECOLI MA NON LI HO MAI STANNATI AIUTOOO AHHAHAHA anche se comunque tante canzo… - perdopartidime : devo leggere un articolo di non so quante pagine prima della lezione di inglese - fukingaliciccia : RT @chiamamiicarus: devo ricordarmi che prima della scuola c'è la mia salute. vengo prima io. è solo un voto. non sono io. se non riesco fi… - tesseradipuzzle : la mia docente è fuorissimo mi manda un link e senza averne mai parlato pensa che io devo sapere che è per il giorn… -