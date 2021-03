Patto di Stabilità, Dombrovskis: decisione finale arriverà in primavera (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha dichiarato che una decisione finale sulla clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità arriverà in primavera. “Finora, sulla base delle previsioni invernali della Commissione, la clausola di salvaguardia generale sembra destinata a rimanere attiva nel 2022, ma non più a partire dal 2023”, ha dichiarato nella conferenza stampa successiva all’incontro informale dell’Ecofin. Dombrovskis ha raccomandato intanto ai Paesi di “fare buon uso” della spinta economica che arriverà dalle risorse del Recovery Fund, “senza causare disavanzi e debiti aggiuntivi”. Proprio in merito al RRF, il vicepresidente europeo ha riferito che i ministri hanno discusso ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdisha dichiarato che unasulla clausola di salvaguardia deldiin. “Finora, sulla base delle previsioni invernali della Commissione, la clausola di salvaguardia generale sembra destinata a rimanere attiva nel 2022, ma non più a partire dal 2023”, ha dichiarato nella conferenza stampa successiva all’incontro informale dell’Ecofin.ha raccomandato intanto ai Paesi di “fare buon uso” della spinta economica chedalle risorse del Recovery Fund, “senza causare disavanzi e debiti aggiuntivi”. Proprio in merito al RRF, il vicepresidente europeo ha riferito che i ministri hanno discusso ...

