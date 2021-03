Napoli | Gattuso aspetta Manolas e Lozano | la situazione verso la Roma

(Di martedì 16 marzo 2021) Il tecnico delGennaropotrebbe fare affidamento su Kostase Hirvingcontro la. laNonostante i due giorni di riposo concessi dal tecnico delGennaroalla sua squadra dopo la vittoria sul Milan, nella giornata di ieri due giocatori si sono presentati comunque a Castel Volturno. Si tratta di Kostase Hirvingi quali, come riferito da Corriere dello Sport, stanno lavorando per ritrovare la forma in vista della gara di domenica contro la. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Il tecnico delGennaropotrebbe fare affidamento su Kostas Manolas e Hirving Lozano contro la Roma. La ...... è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CMIT TV Prev 1 of 1 Next NOCERINO: "Nel Mondo Del Calcio Ce Ne Sono POCHI Come" #Calciomercato #: Il Pensiero Di ...Il giornalista Antonio Corbo ha commentato così la vittoria degli azzurri nel suo editoriale per Repubblica. Ecco le sue parole: "Gli ostacoli non sono ...Nonostante i due giorni di riposo concessi da Gattuso alla squadra, ieri a Castel Volturno Manolas e Lozano hanno continuato il loro allenamento individuale. I due giocatori sanno di non essere al top ...