Mozambico, allarme di Save the Children: bambini decapitati dai miliziani (Di martedì 16 marzo 2021) bambini sono stati decapitati nella provincia di Cabo Delgado, nel nord-est del Mozambico, da miliziani islamisti. Lo ha denunciato Save the Children , lanciando l’allarme per una crisi che «è cresciuta... Leggi su feedpress.me (Di martedì 16 marzo 2021)sono statinella provincia di Cabo Delgado, nel nord-est del, daislamisti. Lo ha denunciatothe, lanciando l’per una crisi che «è cresciuta...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bambini decapitati in Mozambico, l'allarme di Save the Children #ANSA - fanpage : “Decapitati anche i bambini”. L’allarme di Save The Children sulla guerra in Mozambico #16marzo - DonatoSaliola : Bambini decapitati in Mozambico, l'allarme di Save the Children - Mondo - ANSA - reburdo : Bambini decapitati in Mozambico, l'allarme di Save the Children - Mondo - ANSA - unix613 : Bambini decapitati in Mozambico, l'allarme di Save the Children - Mondo - ANSA -