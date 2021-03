L’Asl Napoli 1: «Non fate le file alla Mostra in attesa dei vaccini residui, faremo liste di riserva» (Di martedì 16 marzo 2021) La circolare del neocommissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, si prestava a varie interpretazioni. La più immediata: se a fine a giornata sono rimasti dei vaccini, vengono somministrati a… chi c’è in quel momento. Obiettivo della disposizione del governo è quello di evitare sprechi “ottimizzarne” l’utilizzo senza buttare dosi. Ma il dubbio che si creino file di “questuanti” fuori ai centri vaccinali non è così sventato. Tanto che L’Asl Napoli 1 ha deciso di pubblicare una rilasciare una nota per invitare i cittadini “a non stazionare nei pressi del centro vaccinale della Mostra d’Oltremare o di qualunque altro centro di competenza Asl” “nella speranza di beneficiare di dosi in eccesso”. Niente file improvvisate quindi. Il direttore generale ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) La circolare del neocommissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, si prestava a varie interpretazioni. La più immediata: se a fine a giornata sono rimasti dei, vengono somministrati a… chi c’è in quel momento. Obiettivo della disposizione del governo è quello di evitare sprechi “ottimizzarne” l’utilizzo senza buttare dosi. Ma il dubbio che si creinodi “questuanti” fuori ai centri vaccinali non è così sventato. Tanto che1 ha deciso di pubblicare una rilasciare una nota per invitare i cittadini “a non stazionare nei pressi del centro vaccinale dellad’Oltremare o di qualunque altro centro di competenza Asl” “nella speranza di beneficiare di dosi in eccesso”. Nienteimprovvisate quindi. Il direttore generale ...

