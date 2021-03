Lara Croft sbarca su Fortnite

Leggi su esports247

(Di martedì 16 marzo 2021) Sta per arrivare una nuova stagione die insieme a questa ecco tantissime novità che faranno impazzire noi amanti degli esports e del mondo dei vidogiochi in generale. Oggi Epic Games ha lanciato ufficialmente la Stagione 6 del secondo capitolo diche prenderà il nome di Furia. Appena inizierete a giocare nella nuova stagione verrete accolti da un video che segue l’avventura di un single player durante il quale aiuterete l’agente Jones a salvare la realtà. Addentriamoci ora nelle novità. La prima è la presenza di una grande guglia al centro dell’isola dove non è più presente il deserto alieno della stagione passata. In tutta l’isola vedrete passeggiare innocuamente animali come rane, lupi, cinghiali e galline. E’ presente una nuova meccanica che si chiama crafting. Essa permette di costruirsi armi di fortuna con gli oggetti che si ...