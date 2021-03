La Nazionale del Regno delle Due Sicilie affidata al ct Gennaro Iezzo (Di martedì 16 marzo 2021) Sarà l'ex portiere di Napoli e Catania Gennaro Iezzo il commissario tecnico della Nazionale del Regno delle Due Sicilie. Oggi è stata ufficializzata la partecipazione agli Europei CONIFA (Confederation of Independent Football Associations) di calcio maschile a Nizza. L’evento si svolgerà dal 7 al 17 luglio 2021 interamente in territorio francese, insieme ad altre 11 realtà affiliate alla Confederation of Independent Football Associations. Regno delle Due Sicilie F.A. è nata dal sogno del presidente Massimo Amitrano, per valorizzare e promuovere i popoli del Sud Italia. Dopo appena un anno dall’affiliazione a CONIFA, l’associazione è riuscita ad ottenere la partecipazione agli Europei 2021, ma soprattutto l’orgoglio di essere ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) Sarà l'ex portiere di Napoli e Cataniail commissario tecnico delladelDue. Oggi è stata ufficializzata la partecipazione agli Europei CONIFA (Confederation of Independent Football Associations) di calcio maschile a Nizza. L’evento si svolgerà dal 7 al 17 luglio 2021 interamente in territorio francese, insieme ad altre 11 realtà affiliate alla Confederation of Independent Football Associations.DueF.A. è nata dal sogno del presidente Massimo Amitrano, per valorizzare e promuovere i popoli del Sud Italia. Dopo appena un anno dall’affiliazione a CONIFA, l’associazione è riuscita ad ottenere la partecipazione agli Europei 2021, ma soprattutto l’orgoglio di essere ...

