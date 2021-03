‘Irlanda in festa’ a casa con pizza, birra e Modena City Ramblers (Di martedì 16 marzo 2021) BOLOGNA – Se la zona rossa vieta concerti e assembramenti in occasione della Festa di San Patrizio, allora la festa si sposta a domicilio. Non si tratta ‘solo’ di un concerto in streaming bensì di un vero e proprio ‘kit festa’ con tanto di pizza e birra personalizzate. L’Estragon club di Bologna infatti, domani sera ha organizzato un evento online per celebrare il giorno di San Patrizio e -forse- potrebbe anche aver trovato un modo far pagare un biglietto anche per assistere ad un evento da casa. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) BOLOGNA – Se la zona rossa vieta concerti e assembramenti in occasione della Festa di San Patrizio, allora la festa si sposta a domicilio. Non si tratta ‘solo’ di un concerto in streaming bensì di un vero e proprio ‘kit festa’ con tanto di pizza e birra personalizzate. L’Estragon club di Bologna infatti, domani sera ha organizzato un evento online per celebrare il giorno di San Patrizio e -forse- potrebbe anche aver trovato un modo far pagare un biglietto anche per assistere ad un evento da casa.

