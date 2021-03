Iren | aggiornamento sull’acquisto di azioni proprie

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) –, facendo seguito a quanto comunicato il 20 novembre 2020 in merito all’avvio del programma di acquisto diautorizzato dall’Assemblea deglisti del 29 aprile 2020, ha reso noto di aver acquistato dall’8 al 12 marzo 2021, complessivamente 58.036ordinarie al prezzo medio unitario di 2,0668 euro, per un controvalore complessivo di 119.948,80 euro. Al 12 marzo, l’utility emiliana detiene 17.855.645, pari all’1,3725% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 2,164 euro.

Qualcun altro si sfoga sui social: "Di recente Iren ha annunciato - si legge in un post - che "stiamo lavorando ad un progetto di aggiornamento dei nostri sistemi di fatturazione il cui cui obiettivo è ...Iren, facendo seguito a quanto comunicato il 20 novembre 2020 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie ...Da Marco Delpino, giornalista, riceviamo e pubblichiamo. In piena pandemia, i responsabili dell'Iren (ovvero l'azienda dell'Acqua del Tigullio) stanno inviando centinaia di ...