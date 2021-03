Inter, il c.t. della Danimarca: «Non sono preoccupato per il ruolo difensivo di Eriksen» (Di martedì 16 marzo 2021) Kasper Hjulmand ha parlato del nuovo ruolo di Christian Eriksen all’Inter Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa concentrandosi anche su Christian Eriksen e sul nuovo ruolo che Conte gli ha cucito addosso. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU InterNEWS24 «Non sono così preoccupato per questo. Al contrario, penso che stiamo vedendo un Christian Eriksen frizzante. sono abbastanza sicuro che si calerà nel nostro gioco, come ha fatto in autunno. È solo un bene che abbia giocato ancora più minuti. Quindi penso che vedremo un Christian Eriksen che è felice, che tornerà contento in Nazionale». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Kasper Hjulmand ha parlato del nuovodi Christianall’Kasper Hjulmand, commissario tecnico, ha parlato in conferenza stampa concentrandosi anche su Christiane sul nuovoche Conte gli ha cucito addosso. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24 «Noncosìper questo. Al contrario, penso che stiamo vedendo un Christianfrizzante.abbastanza sicuro che si calerà nel nostro gioco, come ha fatto in autunno. È solo un bene che abbia giocato ancora più minuti. Quindi penso che vedremo un Christianche è felice, che tornerà contento in Nazionale». Leggi su ...

