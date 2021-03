I virologi ora attaccano l'Aifa "Astrazeneca? Così è autogol" (Di martedì 16 marzo 2021) Valentina Dardari Da Bassetti a Galli, gli esperti contro la decisione di sospendere le dosi: "Se c'è altro, l'Ema lo dica immediatamente" Non sembra essere piaciuta agli esperti la mossa dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che ieri ha bloccato la somministrazione del vaccino Astrazeneca su tutto il territorio italiano. Tra loro c’è chi l’ha definita un autogol e chi un danno peggiore di quanto abbiano mai fatto le vaccinazioni. Ma in entrambi i casi viene sollevato il dubbio che vi sia qualcosa di non detto che possa aver portato a una scelta simile. Bassetti: "La gente va nel panico" Il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, ha commentato ai microfoni di Radio Cusano Campus quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 marzo: "In questo momento bisogna ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Valentina Dardari Da Bassetti a Galli, gli esperti contro la decisione di sospendere le dosi: "Se c'è altro, l'Ema lo dica immediatamente" Non sembra essere piaciuta agli esperti la mossa dell’, l’Agenzia italiana del farmaco, che ieri ha bloccato la somministrazione del vaccinosu tutto il territorio italiano. Tra loro c’è chi l’ha definita une chi un danno peggiore di quanto abbiano mai fatto le vaccinazioni. Ma in entrambi i casi viene sollevato il dubbio che vi sia qualcosa di non detto che possa aver portato a una scelta simile. Bassetti: "La gente va nel panico" Il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, ha commentato ai microfoni di Radio Cusano Campus quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 marzo: "In questo momento bisogna ...

Advertising

Giusepp18185978 : L'Italia non né può più. Gli Italiani non né possono più. E' l'ora di finirla. Basta. L'Italia deve rivoltarsi cont… - larosaenrico : @GirolamoGianni @APalumbo26 @aletapparini @etventadv Esprimere dubbi non vuol dire non aver rispetto. Immunologi e… - Sergio12082 : @marcuspascal1 @DaniloToninelli Ora mi chiedo se questi famosi virologi al soldi delle case farmaceutiche o sono in… - Eugenio85428611 : RT @AmbrosinoSalva3: Virologi e vaccinatori da strapazzo,sono come animali feroci feriti,ora sono più pericolosi di prima, nonostante i mor… - Absolut32791095 : RT @AmbrosinoSalva3: Virologi e vaccinatori da strapazzo,sono come animali feroci feriti,ora sono più pericolosi di prima, nonostante i mor… -