Hjulmand | il nuovo gioiello di casa Lecce | il rendimento è altissimo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 marzo 2021) Morten, centrocampista classe 1999, è sempre più leader del. Il giovane centrocampista danese, ingaggiato dalla squadra pugliese appena due mesi fa dall’Admira Wacker Mödling, squadra del campionato austriaco, ha praticamente preso in mano fin da subito la squadra con prestazioni dilivello, e di questo passo il suo valore non potrà far altro che crescere., tuttocampista dalelevato Il centrocampista danese, prelevato dalla società pugliese il 16 gennaio 2021, si è subito calato alla grande nella nuova realtà, in un campionato tra l’altro non semplice come quello della Serie B. Le sue prestazioni sono state convincenti fin da subito, e la mediana della squadra giallorossa, attualmente quarta in classifica con 46 punti, a meno sette dalla capolista ...