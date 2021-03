Gentiloni: “Revisione Patto stabilità? Riapriremo discussione in autunno” (Di martedì 16 marzo 2021) “Riapriremo la discussione in autunno” sulla Revisione del Patto di stabilità e crescita che è attualmente sospeso. “Vedo due problemi, oltre a quelli di prima del Covid-19. E il primo è che esiste un’enorme domanda di investimenti pubblici e privati. Negli ultimi 5 anni nell’area euro gli investimenti pubblici netti sono stati pari quasi a zero. A questo si aggiunge il rischio di una mancanza di investimenti privati. Invece noi in Europa abbiamo bisogno di migliaia di miliardi di investimenti, a maggior ragione in vista della transizione verde e digitale. Parliamo più di strumenti di crescita, che non di stabilità”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il Commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni. “Non si tratta di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) “lain” sulladeldie crescita che è attualmente sospeso. “Vedo due problemi, oltre a quelli di prima del Covid-19. E il primo è che esiste un’enorme domanda di investimenti pubblici e privati. Negli ultimi 5 anni nell’area euro gli investimenti pubblici netti sono stati pari quasi a zero. A questo si aggiunge il rischio di una mancanza di investimenti privati. Invece noi in Europa abbiamo bisogno di migliaia di miliardi di investimenti, a maggior ragione in vista della transizione verde e digitale. Parliamo più di strumenti di crescita, che non di”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il Commissario Ue per l’Economia, Paolo. “Non si tratta di ...

