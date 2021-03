Fidanzato Vera Gemma: chi è Jeda, il 22enne in studio per sostenerla all’Isola dei Famosi 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) Chi è il Fidanzato di Vera Gemma, neo naufraga all’Isola dei Famosi 2021? Il giovane si chiama Jeda ed era presente ieri nello studio di Cologno Monzese dal quale Ilary Blasi ha condotto la prima puntata con la presenza di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi nei panni di opinionisti. Jeda, chi è il Fidanzato di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 marzo 2021) Chi è ildi, neo naufragadei? Il giovane si chiamaed era presente ieri nellodi Cologno Monzese dal quale Ilary Blasi ha condotto la prima puntata con la presenza di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi nei panni di opinionisti., chi è ildi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

EttoreBaita : RT @antocaf: altro che sospensione di #AstroZeneca, la vera notizia è che Rosalba Pippa, in arte #Arisa, è stata mollata dal fidanzato a po… - xlildaisyx : RT @LucaVismara: Non riesco a superare il fidanzato di Vera Gemma. Dai, diciamolo, chi come me? ?? #Isola - shesmyqueenelsa : RT @thatsmyshitshow: Vera: “Mando un bacio a mio figlio” Ilary: “Solo a lui?” Vera: “...” Tommaso: “Hai un fidanzato in studio” STO CREPA… - holy_ot7 : RT @thatsmyshitshow: Vera: “Mando un bacio a mio figlio” Ilary: “Solo a lui?” Vera: “...” Tommaso: “Hai un fidanzato in studio” STO CREPA… - amati_89 : RT @peularis: Tommaso incredulo da Vera che non saluta il fidanzato durante le nomination perché lui il suo in studio quando faceva le nomi… -