Fedez torna a parlare degli attacchi di panico | “Stavo per vomitare | vedevo sfocato e mi mancava il respiro”

(Di martedì 16 marzo 2021)dia Sanremo: “pere miilaffronta di petto il temadiche lo hanno colpito durante Sanremo. Il cantante si è aperto con il pubblico in una diretta su Twitch ed èto adell’ansia che l’ha attanagliato nei primi giorni del Festival. La prima seraè scoppiato in lacrime subito dopo la sua prima esibizione su quel palco dell’Ariston così ricco di storia che deve averlo messo in soggezione nonostante il rapper sia abituato a cantare davanti a migliaia di fan., secondo classificato con Francesca Michielin con la canzone Chiamami per ...

Ultime Notizie dalla rete : Fedez torna

Corriere della Sera

Reduce dall'esperienza sanremese,sta vivendo un periodo felice. Baby V è in arrivo, così come si avvicina anche il ...Reduce dall'esperienza sanremese,sta vivendo un periodo felice. Baby V è in arrivo, così come si avvicina anche il ...Reduce dall'esperienza sanremese, Fedez sta vivendo un periodo felice. Baby V è in arrivo, così come si avvicina anche il compleanno ...«A Sanremo ho avuto un attacco di panico, mi sono svegliato la mattina dopo la prima esibizione e non respiravo»: Fedez torna a parlare dell’ansia che lo ha preoccupato durante il Festival della Canzo ...