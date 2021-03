Elton John critica il Vaticano | Condanna le nozze omosessuali ma guadagna soldi grazie a Rocketman

(Di martedì 16 marzo 2021)hato apertamente ilper la scelta di non benedire lema investire nel filmhato i vertici della Chiesa Cattolica dopo i commenti compiuti sul matrimonio tra coppiesottolineando che ilha investito nel film, situazione che considera quindi ipocrita. La situazione è stata sollevata da un decreto emesso dalla Congregazione della Dottrina della Fede che sostiene che non si possano benedire le unioni delle coppie formate da individui sullo stesso sesso. Secondo quanto dichiarato nelle ultime ore i sacerdoti compiono un illecito se benedicono le coppie ...

Allo show hanno partecipato molti ospiti speciali tra cui Angèle, Bad Bunny, The Blessed Madonna,, FKA Twigs, J Balvin, Kylie Minogue, Miley Cyrus e Tainy. Girato in un enorme magazzino, ...questa volta non ci sta e attacca il Vaticano. L'icona internazionale della musica ha utilizzato i propri profili social per scagliarsi duramente contro la Chiesa cattolica, che nelle ...