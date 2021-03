Elton John commenta la decisione del Vaticano di negare la benedizione alle coppie omosessuali (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri, dal Vaticano si è diramata una notizia molto controversa destinata ad alimentare accese discussioni in materia di diritti civili. Il netto «no» pronunciato dalla Congregazione per la Dottrina della fede sulla benedizione delle coppie omosessuali – ritenuta illecita – ha attirato sulla Santa Sede non solo le critiche di decine di associazioni per i diritti LGBT+, ma anche le ire di molti esponenti dello spettacolo, come Fedez ed Elodie che già si sono espressi al riguardo. Tale decisione – a quanto pare – sarebbe stata assunta anche con l’assenso di Papa Francesco. Nelle ultime ore, un’altra superstar si è scagliata contro il pronunciamento del Vaticano, spendendo dure parole verso quest’ultimo: stiamo parlando di Elton John che ha così ... Leggi su trendit (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri, dalsi è diramata una notizia molto controversa destinata ad alimentare accese discussioni in materia di diritti civili. Il netto «no» pronunciato dalla Congregazione per la Dottrina della fede sulladelle– ritenuta illecita – ha attirato sulla Santa Sede non solo le critiche di decine di associazioni per i diritti LGBT+, ma anche le ire di molti esponenti dello spettacolo, come Fedez ed Elodie che già si sono espressi al riguardo. Tale– a quanto pare – sarebbe stata assunta anche con l’assenso di Papa Francesco. Nelle ultime ore, un’altra superstar si è scagliata contro il pronunciamento del, spendendo dure parole verso quest’ultimo: stiamo parlando diche ha così ...

