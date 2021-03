Ecco l'algoritmo che individua chi deve avere la dose prima (Di martedì 16 marzo 2021) Gabriele Laganà Il Covid Vulnerability Score è un algoritmo che considera tutte le patologie di cui soffre un individuo. Presto sarà adottato in Lombardia Nella guerra contro il Covid-19 nulla può essere lasciato al caso. In un’attenta pianificazione della campagna di vaccinazione è fondamentale anche stilare la lista di chi, magari per motivi di salute, deve assumere il farmaco prima di altre persone. In aiuto delle autorità sanitarie Ecco giungere Covid Vulnerability Score, un algoritmo messo a punto dall'Università di Milano-Bicocca che sarà presto applicato in Lombardia. Come spiega il Messaggero, lo schema di calcolo permette di individuare con maggiore precisione i soggetti che devono sottoporsi prima di altri al vaccino. Nel programma stilato dal ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Gabriele Laganà Il Covid Vulnerability Score è unche considera tutte le patologie di cui soffre un individuo. Presto sarà adottato in Lombardia Nella guerra contro il Covid-19 nulla può essere lasciato al caso. In un’attenta pianificazione della campagna di vaccinazione è fondamentale anche stilare la lista di chi, magari per motivi di salute,assumere il farmacodi altre persone. In aiuto delle autorità sanitariegiungere Covid Vulnerability Score, unmesso a punto dall'Università di Milano-Bicocca che sarà presto applicato in Lombardia. Come spiega il Messaggero, lo schema di calcolo permette dire con maggiore precisione i soggetti che devono sottoporsidi altri al vaccino. Nel programma stilato dal ...

VoyagerHero : L'IA combatterà l'#Evasione #Fiscale in #Italia: ecco l'#Algoritmo che scoverà i '#Furbetti'… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Coronavirus, ecco l’algoritmo per selezionare i pazienti più a rischio e da vaccinare subito: Diabete, piscosi, gotta, canc… - TuzioristaGreen : RT @007Vincentxxx: Ecco l’algoritmo #CovidVulnerabilityScore che in #Lombardia deciderà chi vaccinare ??Sant Ambrogio v’accumpagn ?? https://… - LuigiGaudenzi : RT @messveneto: Coronavirus, ecco l’algoritmo per selezionare i pazienti più a rischio e da vaccinare subito: Diabete, piscosi, gotta, canc… - TeoloMassimo : RT @messveneto: Coronavirus, ecco l’algoritmo per selezionare i pazienti più a rischio e da vaccinare subito: Diabete, piscosi, gotta, canc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco algoritmo Covid: ecco l'algoritmo che può salvare delle vite Poteva mancare l'intelligenza artificiale nella lotta al Covid ? Certo che no. Ecco allora che in alcuni centri ospedalieri italiani ed internazionali si sta utilizzando un algoritmo per tentare di salvare il maggior numero possibile di pazienti attraverso la diagnosi precoce ed ...

Tutti i rischi di ricorrere alla tecnologia per accudire i figli ... il potere dell'algoritmo indagato da Parisier (2013), e ciò che si ottiene in cambio. Turkle (2017,... Ecco che si va verso l'annullamento dei percorsi autonomi di costruzione della vita interiore dei ...

Vaccino, algoritmo decide chi deve farlo prima: presto sarà applicato in Lombardia Il Messaggero Milano, scatta l’ora delle microcase: ecco il piano da duemila alloggi Un piano da 2mila alloggi da 30 metri quadri: arrivano le «microcase», la concorrenza a hotel e Airbnb per gli affitti brevi ...

L'IA combatterà l'evasione fiscale in Italia: ecco l'algoritmo che scoverà i "furbetti" L'Unione europea ha dato il via libera a un progetto dell'Agenzia dell'Entrate per usare un algoritmo per scovare gli evasori fiscali nel Lazio.

Poteva mancare l'intelligenza artificiale nella lotta al Covid ? Certo che no.allora che in alcuni centri ospedalieri italiani ed internazionali si sta utilizzando unper tentare di salvare il maggior numero possibile di pazienti attraverso la diagnosi precoce ed ...... il potere dell'indagato da Parisier (2013), e ciò che si ottiene in cambio. Turkle (2017,...che si va verso l'annullamento dei percorsi autonomi di costruzione della vita interiore dei ...Un piano da 2mila alloggi da 30 metri quadri: arrivano le «microcase», la concorrenza a hotel e Airbnb per gli affitti brevi ...L'Unione europea ha dato il via libera a un progetto dell'Agenzia dell'Entrate per usare un algoritmo per scovare gli evasori fiscali nel Lazio.