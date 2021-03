Detenzione ai fini di spaccio: arrestato 26enne (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito dei predisposti servizi di repressione dei reati, disimpegnati nel tempo per contrastare lo spaccio di stupefacenti nella città di Salerno, Agenti della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri 15 marzo hanno arrestato una persona colta nella flagranza del reato di Detenzione a fini di spaccio di stupefacente in violazione dell’ art. 73D.P.R 309/90. I Fatti – Il personale operante a seguito di attività info-investigativa apprendeva che M.C. di anni 26 nonostante l’arresto subito lo scorso 29 dicembre per le medesime motivazioni continuava con l’attività di spaccio effettuando consegne di stupefacente in varie zone della città ed in special modo nel rione Calcedonia. Nella mattina di ieri 15 marzo u.s. veniva predisposto un sevizio di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito dei predisposti servizi di repressione dei reati, disimpegnati nel tempo per contrastare lodi stupefacenti nella città di Salerno, Agenti della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri 15 marzo hannouna persona colta nella flagranza del reato dididi stupefacente in violazione dell’ art. 73D.P.R 309/90. I Fatti – Il personale operante a seguito di attività info-investigativa apprendeva che M.C. di anni 26 nonostante l’arresto subito lo scorso 29 dicembre per le medesime motivazioni continuava con l’attività dieffettuando consegne di stupefacente in varie zone della città ed in special modo nel rione Calcedonia. Nella mattina di ieri 15 marzo u.s. veniva predisposto un sevizio di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Detenzione ai fini di #Spaccio: arrestato 26enne ** - AlqamahPost : Alcamo. Arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini ... - - altomolisenet : La Polizia di Stato di campobasso arresta un giovane campobassano e ne denuncia un altro per detenzione di... - puntomagazine : Il giovane, un 16enne di Acerra, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente… - ViViCentro : Acerra: due giovani a bordo di uno scooter sono stati fermati e sanzionati per detenzione di droga ai fini di spacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione fini Torino: "Piccolo market" della droga, arrestato un trentenne Il reo, un trentenne italiano, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Sei chili di droga nascosti in un garage al quartiere Salesiani di Lecce: due arresti Sei chili di eroina nascosti in un garage a Lecce . I poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato Fabio Marzano e Marco Franchini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il blitz è scattato ieri sera in via Archimede nel quartiere Salesiani, un quartiere residenziale della città barocca. Un fiume di droga ...

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, arrestato un giovane Il Quotidiano del Molse Sei chili di droga nascosti in un garage al quartiere Salesiani di Lecce: due arresti Sei chili di eroina nascosti in un garage a Lecce. I poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato Fabio Marzano e Marco Franchini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Sei chili di droga in un garage ai Salesiani: due arresti Sei chili di eroina nascosti in un garage a Lecce. I poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato Fabio Marzano e Marco Franchini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Il reo, un trentenne italiano, è stato arrestato perdi sostanza stupefacente aidi spaccio.Sei chili di eroina nascosti in un garage a Lecce . I poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato Fabio Marzano e Marco Franchini con l'accusa diaidi spaccio di sostanze stupefacenti: il blitz è scattato ieri sera in via Archimede nel quartiere Salesiani, un quartiere residenziale della città barocca. Un fiume di droga ...Sei chili di eroina nascosti in un garage a Lecce. I poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato Fabio Marzano e Marco Franchini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...Sei chili di eroina nascosti in un garage a Lecce. I poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato Fabio Marzano e Marco Franchini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...