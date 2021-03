Daniela Martani | la no vax che ha ceduto ai vaccini per partecipare a ' L' Isola dei Famosi'

(Di martedì 16 marzo 2021) Cosa non si fa per andare in televisione. 'Striscia la Notizia' si concentra su una dei concorrenti de 'L'dei',, che da negazionista del Covid e convinta no vax ha dovuto ...

Non poteva generare altro che dissenso l'ingresso diall'Isola dei Famosi 2021 ed è strano che non ci abbia pensato da sola che entrare in uno dei reality più attesi di questa primavera in Mediaset sarebbe stata un'operazione kamikaze . ...Cosa non si fa per andare in televisione. 'Striscia la Notizia' si concentra su una dei concorrenti de 'L'Isola dei Famosi',, che da negazionista del Covid e convinta no vax ha dovuto cedere a tamponi e vaccini per poter partecipare al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. - - > Leggi Anche 'L'Isola ...La prima squadra è composta da Daniela Martani, Vera Gemma, Gilles Rocca, Awed, Paul Gascoigne e Francesca Lodo. La seconda, invece, da Angela Melillo, Drusilla Gucci, Roberto Ciufoli, Akash Kumar, ...Un anno di frasi di Daniela Martani su Covid e vaccini, posizioni no mask e partecipazioni a cortei negazionisti, durante i quali ha definito gli ...