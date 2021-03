Dagli esami delle urine riscontrato metadone (Di martedì 16 marzo 2021) Una neonata è finita in coma a Lucca e Dagli esami delle urine sono state trovate tracce di metadone. Lucca, neonata in coma positiva a stupefacenti: madre indagata su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Una neonata è finita in coma a Lucca esono state trovate tracce di. Lucca, neonata in coma positiva a stupefacenti: madre indagata su Notizie.it.

Advertising

PaoloIvanoCucce : RT @Drakul4000: @GianfrancoFeeni La scienza però dovrebbe essere scienza, non un affidarsi allo stellone. Dovrebbe dirmi: si, il vaccino va… - lostingreeneyes : Non riesco a fare le lezioni, ho mollato una scuola l’anno scorso perché non riuscivo a fare nulla per passare gli… - Drakul4000 : @GianfrancoFeeni La scienza però dovrebbe essere scienza, non un affidarsi allo stellone. Dovrebbe dirmi: si, il va… - ColazioneStelle : MARTEDI, 16 MAR ?? SOLE A 2° PESCI LUNA IN ARIETE ?? FASE CRESCENTE 9% ? Luna sestile Mercurio/congiunta Urano ? Gior… - tripps42 : Altrimenti se avete sti problemi fate gli orali, che si capisce se uno temporeggia o legge dagli appunti. È compito… -