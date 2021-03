Chievo-Frosinone 0-0, nonostante le occasioni nessuno è riuscito a segnare (Di martedì 16 marzo 2021) Equilibrio e parità al termine dello scontro diretto del Bentegodi tra Chievo e Frosinone. Dopo un primo tempo avaro di emozioni le due squadre nella ripresa ci hanno provato a turno, creando ottime palle gol senza però riuscire a trovare la rete della vittoria. Il risultato finale della sfida, Chievo-Frosinone 0-0, dunque non premia nessuna delle due squadre che muovono sì la classifica, senza però ritrovare la vittoria. CHE COS’E SUCCESSO NEL MATCH DEL BENTEGODI? Trattandosi di uno scontro diretto ci si aspettava una partita equilibrata, tra due buone squadre. L’inizio di partita infatti lo è, con le due compagini che si equivalgono e si annullano a vicenda. Prima mezza occasione della partita al 18° con Fabbro che arriva su un buon pallone in area, mettendo però la sfera sul fondo. Risponde subito il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Equilibrio e parità al termine dello scontro diretto del Bentegodi tra. Dopo un primo tempo avaro di emozioni le due squadre nella ripresa ci hanno provato a turno, creando ottime palle gol senza però riuscire a trovare la rete della vittoria. Il risultato finale della sfida,0-0, dunque non premia nessuna delle due squadre che muovono sì la classifica, senza però ritrovare la vittoria. CHE COS’E SUCCESSO NEL MATCH DEL BENTEGODI? Trattandosi di uno scontro diretto ci si aspettava una partita equilibrata, tra due buone squadre. L’inizio di partita infatti lo è, con le due compagini che si equivalgono e si annullano a vicenda. Prima mezza occasione della partita al 18° con Fabbro che arriva su un buon pallone in area, mettendo però la sfera sul fondo. Risponde subito il ...

Advertising

TG24info : Serie B - Chievo vs Frosinone 0-0, pagelle: Ariaudo insuperabile, l'attacco non incide - #TG24.info -… - sportal_it : Chievo timoroso, Frosinone sprecone: finisce senza gol - zazoomblog : SERIE B 29a giornata: successi per Empoli e Monza il Chievo fermato dal Frosinone. Risultati e classifica - #SERIE… - sportli26181512 : Chievo-Frosinone 0-0: Pareggio Chievo e Frosinone. Finisce 0-0 il match valido per la ventinovesima giornata della… - Giovagiu1781 : Il calcio a volte non è materia difficile. Se non fai gol le partite non le puoi mai vincere. Tutto qua.… -