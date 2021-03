Chiese cattoliche sotto attacco in tutta Europa: boom di atti vandalici (Di martedì 16 marzo 2021) Divampa e cresce sempre più in Europa il numero di atti vandalici che raccontano l'odio contro le Chiese cattoliche: per molti cristiani la Passione è già iniziata. Anzi, non è mai finita. Aumentano gli atti di vandalismo contro Chiese e simboli cristiani. In tutto il mondo, Europa in primis. Secondo un rapporto pubblicato lo scorso febbraio dallo Swedish National Council for Crime Prevention in Svezia si sono consumati 829 "crimini d'odio" contro le Chiese solo tra il 2012-2018, ovvero circa 138 attacchi in media ogni anno. Il rapporto è stato reso pubblico poco dopo che in soli quattro giorni dei migranti musulmani hanno lanciato cocktail molotov per ben due volte contro una chiesa svedese antica di 800 anni, una il 20 gennaio e ... Leggi su panorama (Di martedì 16 marzo 2021) Divampa e cresce sempre più inil numero diche raccontano l'odio contro le: per molti cristiani la Passione è già iniziata. Anzi, non è mai finita. Aumentano glidi vandalismo controe simboli cristiani. In tutto il mondo,in primis. Secondo un rapporto pubblicato lo scorso febbraio dallo Swedish National Council for Crime Prevention in Svezia si sono consumati 829 "crimini d'odio" contro lesolo tra il 2012-2018, ovvero circa 138 attacchi in media ogni anno. Il rapporto è stato reso pubblico poco dopo che in soli quattro giorni dei migranti musulmani hanno lanciato cocktail molotov per ben due volte contro una chiesa svedese antica di 800 anni, una il 20 gennaio e ...

