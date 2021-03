Chi è Daniela Poggi? Età e carriera dell’attrice e conduttrice (Di martedì 16 marzo 2021) Ecco chi è Daniela Poggi, età e carriera della nota conduttrice e attrice Daniela Poggi è un’attrice e conduttrice molto amata, soprattutto dal pubblico femminile. L’attrice è nata il 17 ottobre 1954 a Savona, sin da giovane sognava di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il suo esordio in televisione risale al 1977, quando ha partecipato al Festival di Sanremo nei panni di ballerina durante l’esibizione dei Matia Bazar. Due anni dopo ha ricoperto i panni di soubrette durante la seconda edizione de La sberla, in onda su Rai Rete 1. Nel 1978 Daniela Poggi ha fatto il suo debutto anche in teatro con Walter Chiari, intanto si faceva spazio in televisione al cinema. La nota conduttrice ha condotto alla ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 16 marzo 2021) Ecco chi è, età edella notae attriceè un’attrice emolto amata, soprattutto dal pubblico femminile. L’attrice è nata il 17 ottobre 1954 a Savona, sin da giovane sognava di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il suo esordio in televisione risale al 1977, quando ha partecipato al Festival di Sanremo nei panni di ballerina durante l’esibizione dei Matia Bazar. Due anni dopo ha ricoperto i panni di soubrette durante la seconda edizione de La sberla, in onda su Rai Rete 1. Nel 1978ha fatto il suo debutto anche in teatro con Walter Chiari, intanto si faceva spazio in televisione al cinema. La notaha condotto alla ...

