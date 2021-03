Bernaudo | “Gualtieri candidato a Roma? Continua il sistema Raggi”

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – “A Roma serve un cambiamento radicale del modulo amministrativo. Roma Capitale rappresenta il fallimento della gestione pubblica dei servizi e del mito dello Stato e del Comune-imprenditore. L’ex ministro Gualtieri è invece proprio un alfiere del sistema statalista, è il fautore del ‘Più Stato!’. Per cui, nessuna novità, egli è in linea e in continuità con la Raggi”. Lo afferma Andrea Bernaudo, presidente del ‘Movimento Liberisti Italiani’ e candidato sindaco a Roma. “Vedremo se il centrodestra avrà il coraggio di contrapporre un candidato sindaco e un programma liberale, che chiuda la gestione pubblica dei servizi, le sue municipalizzate decotte e che dichiari fallito il Comune-imprenditore. Noi su questo ci siamo e siamo pronti al dialogo. A Roma vanno fatte le gare, la politica deve uscire dalla gestione dei servizi. Per cambiare serve coraggio e al momento noi Liberisti Italiani siamo gli unici che vogliono voltare pagina e hanno detto con chiarezza come fare”, conclude Bernaudo.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bernaudo Gualtieri

Affaritaliani.it

Nell'area del centrodestra, c'è Andrea, dei liberisti italiani. Si vocifera di altri ... Roberto, che sembrerebbe in pole per il Pd, deve ancora sciogliere le riserve. Del ......a doppio filo con gli sviluppi del governo Draghi che potrebbero ancora coinvolgere sia... La quale, da ieri, conosce nuovi avversari: i Liberisti italiani guidati da Andreahanno ...Il 2021 sarà l'anno delle elezioni amministrative a Roma: la possibile data dopo lo slittamento, chi sono i candidati in corsa e cosa dicono i sondaggi in merito a un voto che dovrebbe vedere ancora i ...E' un po' come il "Gioco dell'oca", dove ogni volta si ricomincia da capo. Anche perché, sulle elezioni comunali per il sindaco di Roma (così come quelle ...