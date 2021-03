Attacchi contro i cinesi in Myanmar (Di martedì 16 marzo 2021) Nella domenica di sangue nell'ex Birmania, prese d'assalto fabbriche cinesi e feriti cittadini della Repubblica popolare. Un episodio che, come spiega la ricercatrice Ispi Giulia Sciorati, si inserisce in una tendenza che si sta manifestando in tutto il continente asiatico. Da Londra, Mark Farmaner, direttore della Burma Campaign UK, definisce gli Attacchi alle fabbriche cinesi in Myanmar come una provocazione della Giunta militare. «Sembra ingenuo da parte dell'ambasciata cinese prendere per buone le affermazioni della dittatura militare, secondo cui i manifestanti avrebbero dato fuoco alle fabbriche» dice a Panorama. «Molti attivisti nel Paese credono che potrebbero essere stati i militari a farlo, per cercare di manipolare la Cina, inducendola a sostenerli di più, dopo che Pechino ha accettato due dichiarazioni del ... Leggi su panorama (Di martedì 16 marzo 2021) Nella domenica di sangue nell'ex Birmania, prese d'assalto fabbrichee feriti cittadini della Repubblica popolare. Un episodio che, come spiega la ricercatrice Ispi Giulia Sciorati, si inserisce in una tendenza che si sta manifestando in tutto il continente asiatico. Da Londra, Mark Farmaner, direttore della Burma Campaign UK, definisce glialle fabbricheincome una provocazione della Giunta militare. «Sembra ingenuo da parte dell'ambasciata cinese prendere per buone le affermazioni della dittatura militare, secondo cui i manifestanti avrebbero dato fuoco alle fabbriche» dice a Panorama. «Molti attivisti nel Paese credono che potrebbero essere stati i militari a farlo, per cercare di manipolare la Cina, inducendola a sostenerli di più, dopo che Pechino ha accettato due dichiarazioni del ...

Ultime Notizie dalla rete : Attacchi contro Cyber e 007, Biden chiama i privati. Una lezione per l'Ue? ... come quella contro SolarWinds, originata sul territorio nazionale. "L'Nsa non può operare nell'... anche perché i due attacchi dei mesi scorsi potrebbero fare scuola all'estero, dimostrando la ...

Diritti LGBTQI, l'Europa si dichiara "zona di libertà" In questo contesto, mentre gli attacchi omofobici aumentano in tutta Europa, Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro la risoluzione , strizzando l'occhio al loro elettorato più conservatore e ...

Cyberattacco proveniente dalla Cina contro aziende italiane la Repubblica Milan, Ibrahimovic ci sarà contro il Manchester United Buone notizie per il Milan dall'infermeria: Zlatan Ibrahimovic torna a disposizione di Pioli in vista della partita contro il Manchester United.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance, il provato Abbiamo provato il nuovo gioco dedicato al celebre franchise: il nostro primo contatto con Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Un anno e qualche mese. Questo è il tempo intercorso tra il primo ...

