Atalanta | Muriel | «Perso per due errori Ora testa alla Serie A»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Luis, attaccante dell’, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid: le sue dichiarazioni Luis, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di SportMediaset al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. «Siamo partiti forti con la voglia di fare la nostra partita. Peccato perché i due gol subiti sono arrivati da due. Siamo lì, in crescita. Vogliamo fare il nostro calcio. Ora pensiamoA per poter giocare anche l’anno prossimo in Champions». Leggi su Calcionews24.com

Luis, attaccante dell', ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid: le sue ...Commenta per primo Real Madrid -3 - 1 REAL MADRID Courtois 7,5: gli ospiti sono gentili e ci tengono a fare subito le ... che però arriva dasu punizione. Sempre lucido (e arrabbiato ...Atalanta eliminata dalla Champions League ... sono convinto che avremmo potuto giocarci le nostre chance e questo valeva anche per Ilicic". MURIEL - "Muriel troppo solo? Nonostante questo potevamo ...L’attaccante dopo il ko della sua Atalanta contro il Real Madrid: “Queste gare servono a noi giocatori e alla società per crescere” Non è bastato un gol di Luis Muriel all’Atalanta per strappare il ...