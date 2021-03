AstraZeneca | il farmacologo Garattini | “Trombo-embolismo in rapporto con virus | non con vaccino”

(Di martedì 16 marzo 2021)sospeso temporaneamente. E’ “un atto dovuto, ma in 4-5 giorni avremo una risposta. In Italia ogni giorno muoiono circa 2mila persone, che qualcuno muoia avendo preso ilil giorno prima fa parte della realtà, ilnon dà l’immortalità”. Così Silvio, presidente dell’Istituto “Mario Negri” edalla lunghissima e prestigiosa carriera, parla della sospensione delanti Covid Oxford-ai microfoni di Radio Cusano Campus. (segue dopo la foto)sospeso,: “incon, non con” Sulla sospensione del ...

IVG.it

... come ha specificatoin un comunicato stampa " di quelli della popolazione generale. In un'intervista su Cusano Italia TV, ilpresidente dell'Istituto Mario Negri Silvio ...Bloccare le vaccinazioni conè una misura precauzionale utile a far chiarezza e far ... Commenta così ilSilvio Garattini , presidente dell'Istituto Mario Negri, su Rai Radio1 a '...La sospensione improvvisa del vaccino anti COVID “AZD1222/ChAdOx1” di AstraZeneca in diversi Paesi europei sta alimentando dubbi e ...Dopo il blocco del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, la domanda che molti si stanno ponendo in queste ore è: “Posso ricevere la seconda dose di un vaccino diverso da quello che mi è stato somministra ...