Amici: svelato il nuovo direttore artistico, il suo assistente è un ex allievo, ecco chi è (Di martedì 16 marzo 2021) Maria ha presentato il nuovo direttore artistico di Amici, ma il suo assistente personale è un ex allievo della scuola, ecco di chi si tratta Sabato è andata in onda un’altra puntata di Amici, i concorrenti stanno cercando di dare il loro meglio per raggiungere il traguardo finale: il serale. Sicuramente il serale è uno dei momenti più attesi sia dai telespettatori ma anche dagli allievi della scuola. Per questo motivo gli alunni si stanno impegnando ancora di più per fare una buona impressione sui professori. Come ben ricorderete infatti spetta proprio ai maestri della scuola la decisione su chi ammettere o non ammettere al passo successivo del programma. Durante la puntata di sabato Maria De Filippi, tra una performance e l’altra ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 marzo 2021) Maria ha presentato ildi, ma il suopersonale è un exdella scuola,di chi si tratta Sabato è andata in onda un’altra puntata di, i concorrenti stanno cercando di dare il loro meglio per raggiungere il traguardo finale: il serale. Sicuramente il serale è uno dei momenti più attesi sia dai telespettatori ma anche dagli allievi della scuola. Per questo motivo gli alunni si stanno impegnando ancora di più per fare una buona impressione sui professori. Come ben ricorderete infatti spetta proprio ai maestri della scuola la decisione su chi ammettere o non ammettere al passo successivo del programma. Durante la puntata di sabato Maria De Filippi, tra una performance e l’altra ...

Advertising

KINGNIKOLAILANS : RT @BastoneCane: Ecco svelato un motivo della mia assenza, amici carissimi. Ho posato per questa borsa, un'occasione imperdibile e soli poc… - BastoneCane : Ecco svelato un motivo della mia assenza, amici carissimi. Ho posato per questa borsa, un'occasione imperdibile e s… - infoitinterno : Amici 20, svelato il direttore artistico: e l’assistente è un ex allievo - Giornaleditalia : Amici 2021 anticipazioni 13 marzo, sorpresona per i fan del talent: sarà svelato... -