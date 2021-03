Albertini | «Il Milan deve credere allo Scudetto per due motivi»

(Di martedì 16 marzo 2021), ex giocatore stella del, ha rilasciato una lunga dichiarazione sul momento che stanno attraversando i rossoneri Demetrioha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le sue parole: Sul cammino rossonero: «Continuare a puntare al massimo obiettivo, cioè. È assolutamente normale che in un campionato ci siano momenti così, ma le squadre forti sono quelle che sanno gestire i momenti negativi. I gruppi veri si costruiscono nelle difficoltà». L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24 Sullo: «Devi continuare a sognare il titolo per due: primo per non avere rimorsi alla fine, è possibile che l’Inter inciampi in un paio di partite, non mi pare che contro ...

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Albertini sorprende: '#Scudetto possibile. L'#Inter con il Torino...' - gilnar76 : Albertini: «Il #Milan può puntare in grande, vi spiego il perché» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - MilanLiveIT : Le parole di Demetrio #Albertini sul #Milan di oggi L'ex regista bacchetta anche #Tonali! - sportli26181512 : Milan, Albertini sprona Tonali: 'Tiri fuori la personalità, è ancora timido!': Demetrio Albertini, ex centrocampist… - Dalla_SerieA : Milan, Albertini: 'Scudetto ancora possibile. Tonali sia meno timido' - -

Ultime Notizie dalla rete : Albertini Milan

La Gazzetta dello Sport

Quest'oggi la Gazzetta dello Sport ha pubblicato l'intervista realizzata con Demetrio, ex stella delnegli anni '90. L'attuale dirigente federale ha vinto tutto da calciatore. ...Commenta per primo Demetrio, ex centrocampista del, parla a la Gazzetta dello Sport , dicendo la sua sul momento dei rossoneri, secondi in classifica e agli ottavi di Europa League: 'Ildeve puntare al ...Demetrio Albertini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ... Se rallentasse un po’, sarebbe ancora peggio per il Milan non averci provato. Secondo perché se punti in alto hai più stimoli, ...Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sul momento dei rossoneri, secondi in classifica e agli ottavi di Europa League: “Il Milan deve puntare ...