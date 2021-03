(Di martedì 16 marzo 2021) 'Stiamo vivendo un momento tragico. Forse non si percepisce in Veneto, perché la pressione ospedaliera anche se sta crescendo è ancora nei limiti, ma in altre Regioni la situazione è insostenibile'. ...

Advertising

venetolink : Zaia: «Il virus continua a picchiare. Bloccato un altro lotto di vaccini AstraZeneca» Spero si faccia chiarezza pre… - infoitinterno : Zaia: «Il virus continua a picchiare. Bloccato un altro lotto di vaccini AstraZeneca» - giovannilorenzi : @DonatoEuropa sì ma il virus è uguale a Zaia. Coincidenze? Io non credo. - gerturco : @markorusso69 Zaia mi sembra il re dei servi dei padroni. Il virus si combatte con le cure idonee non con vaccini killer. - usai_franco : Anche l'inglese di zaia ha preso il virus...la renzite.. #propagandalive -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia virus

VeronaSera

Bloccato anche in Veneto un nuovo lotto di AstraZenecaha spiegato anche che i Nas dei carabinieri, in via precauzionale, hanno bloccato un altro lotto di vaccini AstraZeneca (ABV5811), già ..."Il momento è tragico e difficile", è stato il commento del presidente del Veneto, Luca, nel ... Davanti ad uno scenario di guerra dove ilc'è, e sta picchiando forte, c'è la consapevolezza ...Il presidente del Veneto Luca Zaia, oggi 15 marzo, per il consueto punto stampa dalla sede della protezione civile. Gli ultimi aggiornamenti sul fronte del Coronavirus nel primo giorno che ...Il Veneto in zona rossa da oggi, lunedì 15 marzo: attività e famiglie in difficoltà per le chiusure e la didattica a distanza totale. «Le restrizioni ...