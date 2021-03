Zaha non si inginocchia durante il minuto di silenzio per BLM (Di lunedì 15 marzo 2021) Wilfried Zaha è stato protagonista di uno dei casi più curiosi di tutta la giornata di Premier League. Poco prima dell’inizio della gara Crystal Palace-West Bromwitch Albion, l’attaccante ivoriano ha rifiutato di inginocchiarsi durante il minuto di silenzio simbolico atto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta al razzismo. Zaha è stato l’unico in campo a non effetturare l’ormai rituale silenzio per Black Lives Matter, che da circa un anno viene eseguito prima delle partite. Quali sono le motivazioni di tale gesto? Sono più semplici del previsto. L’ex attaccante del Manchester United ha rivelato di essere orgoglioso di essere di colore e che non ha bisogno di dimostrarlo mediante il gesto dell’inginocchiamento. Nuno Mendes, pericolo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Wilfriedè stato protagonista di uno dei casi più curiosi di tutta la giornata di Premier League. Poco prima dell’inizio della gara Crystal Palace-West Bromwitch Albion, l’attaccante ivoriano ha rifiutato dirsiildisimbolico atto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta al razzismo.è stato l’unico in campo a non effetturare l’ormai ritualeper Black Lives Matter, che da circa un anno viene eseguito prima delle partite. Quali sono le motivazioni di tale gesto? Sono più semplici del previsto. L’ex attaccante del Manchester United ha rivelato di essere orgoglioso di essere di colore e che non ha bisogno di dimostrarlo mediante il gesto dell’mento. Nuno Mendes, pericolo ...

Zaha mantiene la promessa: non si inginocchia prima del match CONTROCORRENTE Zaha ha mantenuto la sua promessa di non inginocchiarsi. Prima del match tra il suo Crystal Palace e il West Bromwich , l'attaccante è stato l'unico a non compiere il gesto simbolico. ...

