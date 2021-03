Young Boys-Ajax | probabili formazioni

(Di lunedì 15 marzo 2021)è in programma per giovedì 18 marzo 2021. La partita sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 direttamente dallo stadio Wankford di Berna. L’andata è terminata per 3-0 in favore della squadra olandese.: come arrivano le squadre?che è reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro il San Gallo. La formazione svizzera continua il suo digiuno da vittorie che dura dal 25 febbraio. Nelle ultime cinque partite, gli olandesi hanno collezionato quattro pareggi e una sconfitta. Sconfitta arrivata proprio contro la formazione olandese per 3-0 nella gara di andata.che dunque dovrà vincere con 4 gol ...

Lonon sa pi vincere. Il leader di Super League infatti incappato nel quarto pareggio consecutivo in campionato, fermato sul 2 - 2 sul campo del San Gallo. Ad evitare il secondo ko stagionale ...Le principali dichiarazioni rilasciate da Maurizio Jacobacci, tecnico del Lugano, alla vigilia della trasferta di campionato a Vaduz.PRONOSTICO AJAX YOUNG BOYS. Per i pronostici di Europa league, la sfida che si accenderà oggi alle ore 18.55 alla Cruijff Arena di Amsterdam è forse tra le più incerte di tutte. PRONOSTICO ROMA SHAKHT ...