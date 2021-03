Vaticano e coppie gay: “La benedizione non può essere considerata lecita” (Di lunedì 15 marzo 2021) La Congregazione per la dottrina della fede ha stabilito che la benedizione alle unioni gay è illecita. Il documento è stato approvato da Papa Francesco. Presa di posizione del Vaticano sulle unioni degli omosessuali. Questo è ciò che è stato stabilito dalla Congregazione per la dottrina della fede: “La benedizione delle unioni omosessuali non può L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 15 marzo 2021) La Congregazione per la dottrina della fede ha stabilito che laalle unioni gay è il. Il documento è stato approvato da Papa Francesco. Presa di posizione delsulle unioni degli omosessuali. Questo è ciò che è stato stabilito dalla Congregazione per la dottrina della fede: “Ladelle unioni omosessuali non può L'articolo NewNotizie.it.

