Vaccino AstraZeneca | i Nas sequestrano in tutta Italia lotto ABV5811 sospeso dalla Regione Piemonte

Advertising

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - HuffPostItalia : Palù (Aifa): 'Nessuna correlazione tra vaccino Astrazeneca e morti. Troppa emotività' - PaoloPetruccia1 : @Tiziana684 @chipswilliams1 @MediasetTgcom24 La trasparenza è importante È giusto adottare provvedimenti sospensiv… - pennadoca : RT @poliziadistato: ??#fakenews Sta circolando in Rete un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale dove è comuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Leggi anchecovid in auto, a Milano e Roma ecco i drive through, Aifa: "E' sicuro, nessun allarme" Mentre crescono dubbi e paure, a seguito della segnalazione di alcuni ...Il 13 marzo era stata somministrata all'insegnante una dose deldel lotto ABV5811 e l'uomo è deceduto il 14 marzo. Nell'ambito delle indagini il procuratore di Biella ha disposto ...Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - 'Dall'autopsia ci aspettiamo la verità, vogliamo sapere come è morto il sottufficiale Paternò. Per questo ...Covid, la Procura di Biella ha sequestrato un altro lotto di vaccino di AstraZeneca in tutta Italia, dopo il decesso del docente ...