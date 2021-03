Undertale arriva domani su Xbox Game Pass 'regalando' a tutti gli abbonati un autentico capolavoro indie (Di lunedì 15 marzo 2021) "Ancora oggi c'è una nutrita schiera di videogiocatori che non riesce a spiegarsi l'incredibile successo raggiunto dal primo progetto di Toby Fox. E ancor più spesso capita che parlando di Undertale la discussione ricada sulla presunta "armatura" che a detta di molti protegge il mercato indipendente, portando la stampa specializzata a definire capolavori opere che apparentemente non brillano sotto alcun profilo. Ebbene, oggi non vi diremo che Undertale è un capolavoro. Undertale è semplicemente un piccolo mondo sotterraneo confezionato con una cura straordinaria e un'amore infinito, elementi capaci di dar vita a una storia e una schiera di personaggi che hanno fatto giustamente breccia nel cuore degli apPassionati. Le meccaniche a dir poco innovative, lo stile narrativo unico e il profondo sottotesto ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021) "Ancora oggi c'è una nutrita schiera di videogiocatori che non riesce a spiegarsi l'incredibile successo raggiunto dal primo progetto di Toby Fox. E ancor più spesso capita che parlando dila discussione ricada sulla presunta "armatura" che a detta di molti protegge il mercato indipendente, portando la stampa specializzata a definire capolavori opere che apparentemente non brillano sotto alcun profilo. Ebbene, oggi non vi diremo cheè unè semplicemente un piccolo mondo sotterraneo confezionato con una cura straordinaria e un'amore infinito, elementi capaci di dar vita a una storia e una schiera di personaggi che hanno fatto giustamente breccia nel cuore degli apionati. Le meccaniche a dir poco innovative, lo stile narrativo unico e il profondo sottotesto ...

