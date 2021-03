Stefano Bollani: “Venite a cantare in via dei Matti per guardare la vita con occhi nuovi” (Di lunedì 15 marzo 2021) Da questa sera, insieme alla moglie, Valentina Cenni, condurrà il nuovo programma «Via dei Matti numero 0». Una striscia quotidiana, in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, dalle 20.20 alle 20.45. Tanti gli ospiti: De Gregori, Ornella Vanoni, Bennato, Checco Zalone, Marisa Laurito Leggi su lastampa (Di lunedì 15 marzo 2021) Da questa sera, insieme alla moglie, Valentina Cenni, condurrà il nuovo programma «Via deinumero 0». Una striscia quotidiana, in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, dalle 20.20 alle 20.45. Tanti gli ospiti: De Gregori, Ornella Vanoni, Bennato, Checco Zalone, Marisa Laurito

Valentina Cenni e Stefano Bollani, innamorati della vita Elle Valentina Cenni e Stefano Bollani | innamorati della vita

