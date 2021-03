Sorpresi in auto in possesso di fucili con matricola abrasa | due sanniti nei guai

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Nella tarda serata di ieri, a Dugenta i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di attività investigativa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne incensurato di Sant’Agata de’ Goti (BN), perché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione, porto abusivo di armi da fuoco e arma clandestina. Nello stesso contesto i militari hanno anche denunciato in stato di libertà per gli stessi reati altro cittadino, 48enne di Sant’Agata de’ Goti. L’operazione, avvenuto in località Presta di quel centro, è scaturita a seguito di un controllo di un’vettura Toyota Land Cruiser, a bordo della quale viaggiavano i suddetti. Nel corso della perquisizione veicolare, i militari, infatti, hanno rinvenuto: – all’interno dell’abitacolo un fucile da caccia marca “Benelli” modello comfort calibro 12, che è ...

