' Sciacallo' a Matteo Salvini | archiviata querela contro Ilaria Cucchi | ' E' diritto di critica'

VittorioSgarbi : Provate a dare dello 'sciacallo' a un magistrato: vediamo se i suoi colleghi invocheranno il diritto di critica...… - Corriere : Definì «sciacallo» Salvini, assolta Ilaria Cucchi: «È diritto di critica» - Phil_di_Fer : RT @TucciTuccio: Ha vinto Ilaria Cucchi Ha perso Matteo Salvini Il Tribunale di Milano ha archiviato Ilaria Cucchi, che era stata querelata… - Rickykanga : RT @VittorioSgarbi: Provate a dare dello 'sciacallo' a un magistrato: vediamo se i suoi colleghi invocheranno il diritto di critica... http… - ludemilio : RT @TucciTuccio: Ha vinto Ilaria Cucchi Ha perso Matteo Salvini Il Tribunale di Milano ha archiviato Ilaria Cucchi, che era stata querelata… -

'Parla sotto effetto del Mojito, è uno'. Parole che Ilaria Cucchi rivolseSalvini, dopo che il leader della Lega commentò la condanna a 12 anni dei Carabinieri imputati di omicidio preterintenzionale del fratello Stefano ...Il giudice assolve Ilaria Cucchi. Per il tribunale di Milano dire cheSalvini 'parla sotto effetto del Mojito, è uno' non è un reato bensì diritto di critica. Una sentenza, quella giunta dopo la querela presentata dal leader della Lega, che non trova d'...Per il gip di Milano nella vicenda non si può prescindere dalla "portata di dolore che la morte di Stefano Cucchi ha comportato per i familiari" ...La frase oggetto di querela da parte dell’ex ministro è la seguente: “Parla sotto effetto del Mojito, è uno sciacallo ... più che legittima il mio diritto di critica. Il Senatore Matteo Salvini se ne ...