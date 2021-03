Scanavino (Cia): ‘dalcampoallatavola.it è grande innovazione’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “E’ un elemento di grande innovazione, finalizzato a diffondere i prodotti degli agricoltori, anche dei piccoli agricoltori, attraverso uno strumento innovativo. Un marketplace all’interno del quale gli agricoltori potranno portare i loro ‘negozi’ e dal quale si potranno approvvigionare i cittadini con vantaggi, anche operativi, estremamente innovativi”. Così Dino Scanavino, presidente Cia – Agricoltori italiani, presentando Dalcampoallatavola.it, la prima piattaforma di e-commerce che vede protagonisti gli agricoltori italiani su tutto il territorio nazionale, nata dallo sforzo congiunto tra Cia-Agricoltori Italiani e J.P.Morgan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “E’ un elemento diinnovazione, finalizzato a diffondere i prodotti degli agricoltori, anche dei piccoli agricoltori, attraverso uno strumento innovativo. Un marketplace all’interno del quale gli agricoltori potranno portare i loro ‘negozi’ e dal quale si potranno approvvigionare i cittadini con vantaggi, anche operativi, estremamente innovativi”. Così Dino, presidente Cia – Agricoltori italiani, presentando Dalcampoallatavola.it, la prima piattaforma di e-commerce che vede protagonisti gli agricoltori italiani su tutto il territorio nazionale, nata dallo sforzo congiunto tra Cia-Agricoltori Italiani e J.P.Morgan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

