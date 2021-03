Pokemon | Let' s Go | c' è chi ha ottenuto un Magikarp Shinydopo due anni

Pokemon: Let's Go, c'è chi ha ottenuto un Magikarp Shiny...dopo due anni (Di lunedì 15 marzo 2021) I collezionisti di Pokémon, spesso, sono disposti a tutto pur di assicurarsi i propri beniamini, specialmente se in versione "shiny". I metodi sono i più disparati, ma a volte capita anche di trovarne in maniera più o meno randomica. Il giocatore GimmeDatGrimoire, su Reddit, ha ad esempio dato prova di una singolare impresa. Come tutti i giocatori di vecchia data della saga sanno, in tutti i giochi ambientati nella regione di Kanto è presente un "venditore di Magikarp" che tenta di rifilarvi un comunissimo pokémon pesce a una cifra spropositata per l'offerta. Nel corso degli anni, il personaggio è diventato uno dei tanti PNG-meme che popolano la lore del franchise, apparendo anche nella serie animata. Ebbene, il personaggio è presente anche in Pokemon: Let's Go, con le stesse dinamiche di sempre. GimmeDatGrimoire, con una costanza ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021) I collezionisti di Pokémon, spesso, sono disposti a tutto pur di assicurarsi i propri beniamini, specialmente se in versione "shiny". I metodi sono i più disparati, ma a volte capita anche di trovarne in maniera più o meno randomica. Il giocatore GimmeDatGrimoire, su Reddit, ha ad esempio dato prova di una singolare impresa. Come tutti i giocatori di vecchia data della saga sanno, in tutti i giochi ambientati nella regione di Kanto è presente un "venditore di" che tenta di rifilarvi un comunissimo pokémon pesce a una cifra spropositata per l'offerta. Nel corso degli, il personaggio è diventato uno dei tanti PNG-meme che popolano la lore del franchise, apparendo anche nella serie animata. Ebbene, il personaggio è presente anche in: Let's Go, con le stesse dinamiche di sempre. GimmeDatGrimoire, con una costanza ...

